Isco ha deciso: a gennaio via dal Real Madrid. Juve alla finestra, ma ancora nessuna offerta

Isco ha deciso: a gennaio vuole lasciare il Real Madrid una volta per tutte. Come riporta questa mattina As, il fantasista spagnolo avrebbe già comunicato ai blancos la sua volontà di andare a giocare altrove nella finestra di mercato invernale. Il club di Florentino Perez, dal canto suo, fa sapere però di non aver ricevuto, almeno per il momento, nessuna offerta per l'obiettivo tra le tante della Juventus e del Manchester City del suo estimatore Guardiola.