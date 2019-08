Ismaila Sarr e la follia dei Pozzo per un colpo da record assoluto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ismaila Sarr è l'acquisto più costoso della storia del Watford. Che, Udinese insegna, è una bottega di partenze, come la firma della famiglia Pozzo ha sempre lasciato. Comprare talenti a poco e venderli una volta affermati. Con l'esterno destro d'attacco del Rennes la tendenza è cambiata visto che per adesso l'acquisto più costoso era Andre Gray, colpo che risaliva però a due estati fa coi 18,5 milioni di sterline versati nelle casse del Burnley. Per il senegalese, invece, sono 27 quelli pagati al Rennes ed è, curiosità, il secondo giocatore arrivato dai bretoni a inserirsi nella top ten dei più costosi delle Bees: adesso settimo è infatti, con un transfer-fee che fu di poco inferiore alle 10 milioni di stgerline, il mediano Abdoulaye Doucouré nell'estate del 2015.

You asked, we delivered... Five-year deal ✅

Club record fee ✅

Squad number 23 ✅#AnnounceSarr — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

Nella classifica del club dei Pozzo, esce così dal podio Roberto Pereyra, Tucumano che il Watford prelevò nel 2016 dalla Juventus per circa 12 milioni di sterline, 1,5 in meno rispetto al nigeriano Isaac Success arrivato dai gemelli del Granada. Al quinto posto ora c'è Gerard Deulofeu, preso lo scorso anno dal Barcellona, sopra i 10 milioni di sterline adesso sono solo in sei: il sesto è Richarlison, nel nord-ovest di Londra nell'estate del 2017 per 11 milioni di sterline dalla Fluminense.