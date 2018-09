Italdonne, in Belgio inizia il percorso d'avvicinamento a Francia 2019

Questo pomeriggio alle 17:00 – diretta sul profilo youtube della FIGC – l'Italia femminile scenderà in campo a Leuven per l'ultima gara di qualificazione a Francia 2019 contro le padrone di casa del Belgio. Una gara ininfluente per la classifica delle azzurre, ma non per quella delle Red Flames che si giocano l'accesso ai play off qualificazione, ma importante per la squadra di Milena Bertolini in vista proprio della Coppa del Mondo. Come sottolineato dalla stessa allenatrice e dal capitano Sara Gama questa è infatti la prima gara di preparazione alla competizione mondiale che prenderà il via la prossima estate e che vedrà l'Italia nuovamente ai nastri di partenza dopo 20 anni. Una gara che si giocherà in un catino infuocato, con 20mila spettatori annunciati, e sarà l'anticipo di quello che ci attenderà in Francia. Un contesto a cui le nostre calciatrici non sono abituate, nonostante le ultime due gare di qualificazione a Ferrara e Firenze abbiano visto un buon responso di pubblico, visto che durante l'anno le gare del nostro campionato vengono giocare in quelli che somigliano più a campi d'allenamento (e in molti casi lo sono) che a veri e propri stadi.

Un test importante, sopratutto a livello mentale, per le azzurre in vista del grande appuntamento della prossima estate da affrontare con la testa sgombra dalle vicende italiane: con una Serie A (e anche B) che ancora non si saprà se partirà come previsto il 15 settembre e sopratutto sotto quale egida: se FIGC, come auspicano club e calciatrici, o LND, come invece vuole il presidente dei dilettanti Cosimo Sibilia. Una decisione che arriverà, assieme a molte altre decisive per le sorti del calcio italiano, il 7 settembre quando deliberà il Collegio di Garanzia del Coni. Pensieri che non devono affollare la mente delle nostre calciatrici anche se non sarà facile estraniarsi completamente da decisioni che potrebbero frenare lo sviluppo del movimento femminile in un anno che poteva essere di svolta con il Mondiale all'orizzonte, l'ingresso di due big come Milan e Roma e il sempre maggior impegno di ChievoVerona (con il Valpolicella), l'Hellas Verona (con l'AGSM Verona) e l'Atalanta (con il Mozzanica).

Una gara infine che dovrà essere affrontata con un'assenza di peso dell'ultima ora. Quella della centrocampista Martina Rosucci (a cui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione), una delle stelle azzurre, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nell'amichevole contro l'Orobica di qualche giorno fa e che sarà operato venerdì prossimo. Un'assenza pesante che si spera non sia troppo lunga e che non comprometta la sua presenza in Francia fra nove mesi.