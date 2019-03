Italia, a Coverciano maxi-raduno a fine aprile. Con Mancini e Di Biagio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il 29 e il 30 luglio è previsto a Coverciano uno stage che coinvolgerà sia il ct della Nazionale Roberto Mancini che quello dell'Under 21 Di Biagio.

Lo scrive il 'Corriere dello Sport', che svela i dettagli di un raduno in cui saranno presenti circa 30 giocatori senza stranieri, né giocatori impegnati nel posticipo della Serie A, né in Europa.

Il senso del raduno allargato nasce dal fatto che a giugno ci saranno 6 giocatori della Nazionale (Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Barella, Zaniolo, Kean, Chiesa), più Tonali e Cutrone, già nel mirino della A, che andranno a rinforzare la Under al prossimo Euro, organizzato dall’Italia.