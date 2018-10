Italia, Allan sempre più lontano: oggi sarà convocato dal Brasile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ormai ci siamo, sembrano non esserci più dubbi: oggi Allan sarà finalmente convocato dal Brasile per un paio di amichevoli a metà novembre. In attesa dell'ufficialità, la conferma arriva dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricorda anche che, peraltro, il centrocampista potrebbe essere anche convocato dalla Nazionale italiana. Ma il futuro verdeoro dell'ex Udinese, a questo punto, sembra non essere in discussione.