Italia, allarme Balotelli: SuperMario in dubbio per il Portogallo

Brutte notizie per Mario Balotelli: secondo quanto riferito da sportmediaset.it, l'attaccante del Nizza, uscito a metà ripresa per far posto a Belotti contro la Polonia, doveva andare al campo di allenamento con gli altri compagni, ma si è sottoposto a una risonanza dalla quale è tornato zoppicando, per poi svolgere la rifinitura: in dubbio la sua disponibilità per la gara di Lisbona contro il Portogallo.