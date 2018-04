Italia-Ancelotti, l'accordo non è semplice. Vuole con sé il figlio e Pirlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui contatti tra la FIGC e Carlo Ancelotti, primo indiziato per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'allenatore ancora sotto contratto col Bayern Monaco - si legge - ha dato disponibilità alla Federazione, ma ha anche chiarito che lui e il suo staff costano parecchio, sicuramente più dei cinque milioni di euro stanziati.

Ancelotti vuole portare con sé sia il figlio Davide che Andrea Pirlo per un'operazione complessiva tutta da valutare. Costa meno Roberto Mancini, altro tecnico che ha già incontrato il Presidente Fabbricini, anche se pure il tecnico dello Zenit supererebbe il muro dei 5 milioni di euro fissati. L'unico che rientra in questo budget, oltre all'attuale ct ad interim Luigi Di Biagio, è Claudio Ranieri, in questo momento in Francia alla guida del Nantes.