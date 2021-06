Italia-Austria in parità al 90': è 0-0, si va ai supplementari a Wembley

Non sono bastati novanta minuti per decidere l'ottavo di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria. Dopo i tempi regolamentari, la gara è sempre sullo 0-0: un gol non convalidato agli austriaci per fuorigioco e un rigore non concesso sempre per offside nell'azione che ha portato al contatto in area. Una prima frazione dominata dall'Italia, con traversa di Immobile e grande parata di Buchmann su Barella, poi nella ripresa è a sorpresa dominio degli austriaci: la Nazionale di Foda ha alzato il baricentro e messo in difficoltà gli azzurri. Mancini ha già operato quattro cambi: fuori Barella, Verratti, Berardi e Immobile, dentro Pessina, Locatelli, Chiesa e Belotti. Si va ai supplementari.