Italia, Balotelli e Belotti out. Mancini: "Non sono in forma"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, in conferenza stampa ha così spiegato le esclusioni di Andrea Belotti e Mario Balotelli: "Sono valutazioni tecniche, non sono in un momento di forma straordinaria. Sono differenti, ma fanno parte di questo gruppo. Quando saranno al 100% non ci dovrebbero essere problemi".

