Italia, Balotelli: "Mancini non mi ha convocato per la mia maturazione"

Fonte: Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli, attaccante della nazionale italiana, ha parlato della proprio convocazione a margine della presentazione del libro Demoni di Alessandro Alciato. "Sono tornato perché mi hanno convocato (ride, ndr). In passato ho avuto Mancini come allenatore, mi ha dato tanto. È una persona fantastica, ho un rapporto speciale, mi ha convocato perché penso di poter stare in nazionale, non è una questione di maturazione o meno".