Italia, Balotelli: "Sono stato male senza Nazionale. Ventura? Ho mia idea"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato così del suo ritorno in azzurro: "Sono stato male senza Nazionale. Non serve parlare del passato, bisogna ripartire pensando al futuro. Lo spareggio? Dispiace non essere stato preso in considerazione, ma è inutile pensarci. Perché non mi ha convocato Ventura? Un'idea ce l'ho, ma me la tengo per me".