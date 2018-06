Italia, Balotelli: "Striscione razzista? Forse è solo gelosia, ma svegliamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche dello striscione razzista di lunedì scorso: "È un discorso complicato. L'ho vissuto quando ero più piccolo. Oggi non so se sia vero razzismo o solo gelosia. Fa male, è ora che l'Italia diventi come la Francia e l'Inghilterra. Come ho scritto, è ora di svegliarsi".