Italia, Barella è già una certezza. Con Verratti e Jorginho buona intesa

Giovane, spensierata e possibilmente vincente. La Nazionale italiana è ripartita da Roberto Mancini dopo il fallimento dell'era-Ventura e il breve interregno di Gigi Di Biagio. Il nuovo CT ha subito mostrato grande attenzione nei confronti dei giovani talenti che stanno ben impressionando in Serie A (e non solo) e in poco tempo ha già dato una mentalità diversa agli azzurri, che hanno mostrato dei miglioramenti nelle ultime uscite ufficiali.

Miglioramenti che si sono intravisti soprattutto nel settore nevralgico, il centrocampo, dove è stato individuato un trio di titolari - Barella, Jorginho, Verratti - molto tecnico e dinamico, che ha trascinato l'Italia ad alcune buone prestazioni. Il sardo, in particolare, ha stupito per personalità e rendimento. Le alternative non mancano: Pellegrini a Roma sta mostrando tutto il proprio valore, così come Benassi a Firenze. La speranza è quella di vedere presto Tonali nella massima categoria, così da poterlo valutare ad alti livelli. Intanto, il giovane regista del Brescia si è meritato la convocazione, così come Zaniolo e Sensi.

I CONVOCATI: Nicolò Barella, Marco Benassi, Bryan Cristante, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Giacomo Bonaventura, Rolando Mandragora, Claudio Marchisio, Sandro Tonali, Daniele Baselli, Roberto Gagliardini, Marco Verratti, Stefano Sensi