© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Rai Spot è intervenuto il centrocampista dell’Italia Nicolò Barella che ha commentato così la gara vinta contro la Grecia: “Mi sarebbe piaciuto fare più gol col Cagliari, ma è andata così. Sono felice di averli lasciati per la Nazionale. Teniamo la palla molto più noi ed è difficile per gli altri fare gol, poi abbiamo dei grandissimi giocatori dietro ed è difficile per gli avversari fare gol. Sono contento di giocare con alcuni dei migliori centrocampisti d’Europa. La qualificazione? Sicuramente pensiamo già alla Bosnia, è stata una bellissima partita ma pensiamo già alla prossima. Daremo sempre tutto in campo”.

Sul mercato: “È uno stimolo, vuol dire che sto facendo bene, ma è anche merito dei miei compagni. Continuerò speriamo a fare bene e poi quello che succederà succederà. Per ora torno a Cagliari per le vacanze, poi si vedrà”.