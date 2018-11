Italia, Barella: "Il pareggio ci sta, i gol arriveranno: nessun passo indietro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Niccolò Barella ha commentato così il pareggio tra Italia e Portogallo: "Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita, avevamo voglia di fare e creato diverse occasioni. Nel secondo tempo il calo ci stava ma loro sono campioni d'Europa e ci sta anche un pareggio. Passo indietro? no assolutamente, è stata una gara combattuta, nel calcio bisogna far gol ma prendiamo quello che abbiamo fatto e lo mettiamo in taca. Dobbiamo migliorare, i gol arriveranno".