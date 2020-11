Italia, Bastoni: "Mi sono trovato molto bene nello spogliatoio. Contento della prestazione"

Il difensore azzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Polonia: "Mi sono sentito molto bene ma già mercoledì avevo buone sensazioni. Sono molto contento della prestazione di stasera".

Bonucci ti ha "consegnato" la maglia 19?

"Sì. Io non me l'aspettavo. Sono entrato nello spogliatoio e ho trovato la maglia numero 19. Mi ha mandato in missione per giocare la sua 100a partita".