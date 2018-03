Italia, Belotti: "C'è voglia di rivincita. Di Biagio è un grandissimo uomo"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Belotti, in partenza per Coverciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È sempre bello tornare in azzurro, c'è grande voglia di rivincita. Siamo qui e ognuno darà il proprio contributo. Il gol alla Fiorentina? Segnare fa sempre piacere, ma avrei preferito vincere. Purtroppo è andata male, è un momento difficile, dobbiamo cercare di rimanere uniti e compatti perché ne possiamo uscire. Di Biagio? Con lui sono stato in Under-20 e Under-21, quattro anni. È un grandissimo uomo e lo dimostrerà".