Italia, Belotti: "Gruppo segue Mancini. Immobile? Siamo amici, non rivali"

Andrea Belotti, attaccante dell'Italia e autore di una doppietta contro il Liechtenstein, a fine partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Mi porta bene giocare qui, ho fatto due gol la volta scorsa e due oggi. Sono molto contento, soprattutto della prestazione della squadra. Abbiamo cercato di fare ciò che chiedeva il mister, nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio e s'è visto".

Sei andato ad esultare da Immobile, quello che sulla carta è il tuo rivale per il ruolo. "Non siamo rivali. Siamo amici. Siamo in camera insieme, sempre insieme, sia in nazionale che fuori. E' una persona speciale per me, che va oltre il nostro lavoro".

Sul gran girone disputato: "Si vede che abbiamo più convinzione, più voglia di fare ciò che chiede il mister. C'è tutto un gruppo pronto a seguire il mister, che ha dato delle idee principali. Noi le abbiamo reputate giuste. Quello che stiamo facendo vedere in campo è bello, dopo quanto passato due anni fa c'è voglia di tutti di prendersi un riscatto. E' giusto che l'Italia sia in alto, dove sappiamo".