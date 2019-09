Italia, Belotti: "Inizio non facile, dopo il vantaggio ci siamo sbloccati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Italia Andrea Belotti ha commentato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo per 3-1 sull'Armenia: "Per me la Nazionale è qualcosa di importante. Siamo tutti onorati ad essere qui e scalare questa classifica è importante per me e non voglio fermarmi".

Ti senti ormai il 9 della Nazionale?

"Io sono contento di come sta andando per ora il campionato e questa qualificazione all’Europeo. Io devo fare tutto quello che mi chiede il mister e quando mi viene data la possibilità devo fare bene. Il 9 è sempre stato il mio numero".

Inizio difficile.

"E' stato un inizio difficile visto le condizioni del campo non ottimale. Loro hanno una condizione migliore e nei primi quindici minuti abbiamo sofferto un po'. Piano piano siamo usciti abbiamo preso il pallino del gioco e dopo il vantaggio ci siamo sbloccati una po’ tutti",

Le due reti sbagliate?

"E’ vero ho sbagliato in entrambi i casi: nel primo caso l'ho strozzata troppo mentre nel secondo non mi sono fatto trovare preparato".

Più in forma dei compagni?

"Noi che avevamo i preliminari di Europa League abbiamo iniziato prima ed è normale che noi del Torino siamo più avanti come condizione".

Qua non è questione di vantaggio o svantaggio. Io con i miei compagni siamo grandissimi attaccanti, come Immobile o Lasagna. Io devo farmi trovare pronto quando c’è l’opportunità. Poi se andrà un compagno si farà trovare pronto