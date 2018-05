Italia, Belotti: "Soddisfatto della prestazione, vinto meritatamente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match contro l'Arabia Saudita, l'attaccante azzurro Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Soddisfatto per la prestazione della squadra perchè penso che in questa gara si sia visto la nostra voglia e del ct di ripartire. Abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, abbiamo creato e vinto meritatamente".

Questa gara può essere anti-depressivo post Svezia?

"Quello purtroppo è un nodo che abbiamo tutti in gola. Sappiamo tutti cosa è successo e fa male ricordarlo. Abbiamo cercato di ripartire da questa partita per avere una grandissima fiducia in noi stessi".

Balotelli?

"Balotelli sappiamo tutti che giocatore è. Oggi ha fatto un grandissimo gol e penso che possa darci una grandissima mano".