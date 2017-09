Italia, Belotti: "Spagna superiore, il modulo non ci ha penalizzato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta subita contro la Spagna, l'attaccante azzurro Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

Cosa dice questa sconfitta?

"Questa sconfitta dice che la Spagna è superiore e lo ha dimostrato, anche se nel primo tempo abbiamo subito solo punizione e il tiro di Isco senza occasioni nitide create da loro. La differenza l'hanno fatta quei giocatori che in questo momento sono di un altro pianeta".

Rimpiangi quel colpo di testa?

"Il rimpianto è per tutta la partita, volevamo vincere, ci siamo schierati con il modulo offensivo per venir a fare qui il risultato, il colpo di testa non è un rimpianto ma è per come è andata la partita".

Vi siete sentiti penalizzati dal modulo?

"Ma no, perché si gioca in 11 non solo con difensori e centrocampisti, noi quattro dovevamo fare un grande lavoro in fase di possesso e non possesso, nel calcio di oggi di difende in 11, lo hanno dimostrato anche loro con una squadra super offensiva e hanno difeso bene".

Ventura vi ha detto qualcosa?

"A caldo non ci ha detto niente ma rivedremo la gara perché questa partita ci può dare delle conferme, perché potevamo fare delle cose migliori che non abbiamo fatto".