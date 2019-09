Italia bene per metà tempo: al 45' è 0-0 con la Finlandia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia non sblocca la gara con la Finlandia in un primo tempo a due facce. Prima i padroni di casa a provare a intimorire gli azzurri, dalla metà in poi sono molte le circostanze pericolose, senza trovare il guizzo.

PARTENZA FORTE - Gli scandinavi mettono piede sull'acceleratore, spinti anche dallo stadio di Tampere, pieno in ogni ordine di posto. Così Lappalainen sfila dietro Bonucci, ma lo stesso difensore è bravo a recuperarlo e a concedere solo l'angolo. L'azione successiva è un flipper, con il pallone allungato da Toivio sul secondo palo per Vaisanen che, da due passi ma da posizione angolata, manda alto. L'Italia non riesce a uscire, a parte Emerson Palmieri che, però, saluta anche il campo per infortunio dopo lo scatto con Pukki. Così l'unico squillo, nella prima metà, è un tiro sbilenco di Florenzi che finisce ben lontano dalla porta. Il brivido è firmato Jorginho, ma nella propria metà campo, quando regala a Kamara un contropiede che viene bloccato dal corpo di Acerbi.

CRESCITA GENERALE - Da annotare la prima occasione da gol, al ventisettesimo: prima Schuller perde un pallone a metà campo, ma Pellegrini viene murato nella conclusione. Poi, nel giro palla, Chiesa centra per Sensi che, al volo, chiama Hradecky alla grande parata, alzando sopra la traversa. Subito dopo Barella, imbeccato da Immobile, cerca la puntura come nel calcetto, ma il tentativo è debole.

FIOCCANO OCCASIONI - Poi ancora Chiesa, con un cross dalla destra, trova Immobile che la striscia fuori. Alla fine è ancora Florenzi a raggiungere il pallone dentro l'area a dieci dalla fine, ma Hradecky non si fa sorprendere dalla volée, così come dopo su Immobile, diagonale di difficile realizzazione.Sul morire di tempo Sensi - il migliore azzurro - ci prova dalla distanza, ma la conclusione va larga. Poi Hradecky si erge a muro su Chiesa, bloccandone l'entrata in area.