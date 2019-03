Il centrocampista della Nazionale, Federico Bernardeschi, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Mancini. "Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Giochiamo bene, per le occasioni che creiamo facciamo pochi gol. Molto meglio creare e segnare poco che non creare e non segnare. Può capitare per poche partite il non segnare, alla fine il gioco ti ripaga, ci siamo divertiti sia in campo che chi ci guardava. Dobbiamo ancora prendere quell'esperienza che un po' ci manca per la giovane età. È la strada giusta per affrontare un europeo nel migliore dei modi".