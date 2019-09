© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e dell'Italia, ha così commentato tramite il suo profilo Instagram il successo degli azzurri in Armenia: "Ci sono partite in cui si soffre, si lotta. Partite sporche, come questa, ma fondamentali da vincere. L’obiettivo è sempre più vicino. Ora testa e concentrazione per il prossimo match con la Finlandia". Di seguito il post originale pubblicato dall'esterno offensivo bianconero.