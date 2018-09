Italia, Bernardeschi: "La voglia non è mancata. Dateci tempo e fiducia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i pochi promossi di Italia-Polonia c'è Federico Bernardeschi, fantasista della Juventus che nel post-partita commenta così l'1-1: "La voglia credo non sia mancata a nessuno. Abbiamo sbagliato un controllo di troppo, io per primo, e il campo non era perfetto. Dobbiamo stare attenti, ci vuole tempo, ci stiamo conoscendo: servono pazienza e fiducia. Credo che le basi ci siano: cuore, umiltà e sacrificio non sono mancati. Sappiamo che tante cose vanno migliorate, a partire dal gioco, ma credo che serva fiducia da parte di tutti".