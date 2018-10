Italia, Bernardeschi: "Qualità c'è sempre stata. Manca più affinità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi, attaccante dell'Italia, ha così commentato a Rai Sport la vittoria azzurra in Polonia: "Credo che stasera abbiamo fatto bene sotto tutti i punti di vista, si era visto anche mercoledì. Il mister ci aiuta nel gioco e nella mentalità, dobbiamo seguirlo e continuare così. La qualità questa nazionale ce l'ha e l'ha sempre avuta, manca affinità. Ma è normale: siamo alla terza che giochiamo insieme però stiamo crescendo tanto. Ora continuiamo su questa strada. Giochiamo sempre per vincere, a volte succede altre no: l'importante è imporre il proprio gioco e giocare aggressivi in avanti., questa è la mentalità vincente. Si è visto un bel gioco: il mister vuole la palla a terra e nessun riferimento davanti. Se continuiamo così possiamo toglierci soddisfazioni. Gioco con il cuore e il sacrificio: sono migliorato tanto, devo farlo ancora per l'ultimo step di continuità"-