Federico Bernardeschi affida a Twitter i suoi pensieri dopo il successo dell'Italia contro la Bosnia: "Gli obiettivi si raggiungono un passo alla volta, e con la vittoria di oggi allunghiamo in classifica e chiudiamo nel migliore dei modi la stagione. Siamo un grande gruppo, che non molla mai! Ora stacchiamo la spina per ripartire a luglio con ancora più e determinazione!".

Ora stacchiamo la spina per ripartire a luglio con ancora più e determinazione! ⚽💪🏼🇮🇹 pic.twitter.com/zN9a6eu475 — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 11 giugno 2019