Italia, biennale per Mancini: la FIGC non vuole legarsi fino al Mondiale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei prossimi giorni, dopo l'interruzione del rapporto di Roberto Mancini con lo Zenit San Pietroburgo che arriverà lunedì prossimo, il futuro ct azzurro incontrerà il Commissario Fabbricini per definire l'accordo che lo porterà sulla panchina dell'Italia. Si dicuterà del contratto, che sarà biennale, ovvero fino agli Europei del 2020, con i due commissari della FIGC che non hanno intenzione di legarsi per un periodo troppo lungo anche se magari lasceranno aperta un'opzione per proseguire il rapporto almeno fino al Mondiale del 2022. A riportarlo è Il Corriere della Sera.