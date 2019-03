© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino sinistro della Nazionale, Cristiano Biraghi, ha parlato in conferenza stampa dei cori occorsi durante Cagliari-Fiorentina, nel momento del malore di Daniele Atzori, poi deceduto a causa di un infarto. "Questi comportamenti, non parlo solo di quelli di Cagliari ma anche a quelli razzisti, nel 2019 non si possono più accettare. Macchiano uno sport bellissimo, seguito da tanti bambini. Quello che devono pensare queste pensare sia che danno un cattivo esempio ai giovani, loro sono la nostra nuova generazione. Il diritto di parola alle volte crea problemi, queste cose sono inaccettabili. Sono una macchia ma una piccola parte dei tifosi, bisogna riconoscere i lati positivi, i tifosi che incitano la propria squadra".