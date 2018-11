Italia, Biraghi: "Felice di far parte del gruppo azzurro"

© foto di Newspix/Image Sport

"Sono felice di far parte di questo gruppo e di dare il mio contributo, è comunque il bene di questa Nazionale la cosa che piu' mi interessa. Sono contento di giocare e faccio esperienza in ambito europeo che per me è una cosa nuova”. Lo ha detto ai microfoni di Italpress l’esterno sinistro della Nazionale italiana Cristiano Biraghi tornando sul pareggio di zero a zero ottenuto ieri sera dalla squadra azzurra guidata da Roberto Mancini, contro il Portogallo, in una sfida valida per la ‘Nations league’. “Andiamo avanti con il nostro cammino di crescita, è importante la prestazione che abbiamo messo in campo contro il Portogallo e dobbiamo continuare cosi-ha aggiunto Cristiano Biraghi- Il gol contro la Polonia? Sono contento di averlo fatto e che si sia rivelato decisivo”.