Italia, Biraghi: "Serviva probabilmente più pazienza ma ci abbiamo provato a vincere"

vedi letture

Questo il commento al pareggio contro la Bosnia, ai microfoni di Rai Sport, del terzino sinistro Cristiano Biraghi. "Sapevamo che la Bosnia veniva a fare questo tipo di partita, dovevamo avere forse più pazienza. Ci abbiamo provato, in un momento dove non siamo al top abbiamo dato il massimo. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ci sono tanti lati positivi. Dzeko? Edin è un giocatore che conosciamo bene, non c'è neanche bisogno di commentarlo. Quello che ha fatto in carriera parla da solo".