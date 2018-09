© foto di Federico De Luca

Giacomo Bonaventura, centrocampista dell'Italia, dopo la sconfitta rimediata in Portogallo ha parlato al microfono di Rai Sport: "E' una sconfitta che ci dà un grande dispiacere. Ce l'abbiamo messa tutta, cercando di mettere in difficoltà il Portogallo, ma non ci siamo riusciti. Ora c'è da lavorare, giocare insieme a trovare la via per fare risultati importanti. Questa squadra ha della qualità che fa bene".

Portogallo superiore anche senza CR7. "Con Cristiano Ronaldo il Portogallo è più forte. Stasera non abbiamo fatto una pessima partita, ma con questo Portogallo possiamo giocarcela. Non ho visto una squadra troppo inferiore".