Italia, Bonucci: "Fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta"

Al termine della sfida contro il Portogallo, il difensore azzurro Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ci abbiamo provato sopratutto nel primo tempo dove abbiamo fatto una grande gara, creato quelle palle gol che potevamo darci il vantaggio, poi loro si sono messi tatticamente diversi togliendoci le fonti gioco, ci manca quella cattiveria per vincere queste partite. Non ci aspettavano più bassi, ci hanno tolto le fonti di gioco, però siamo arrivati comunque due-tre volte in area e lì dovevamo essere bravi a fare gol. Fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Ci sta, io ho la fiducia del mister e dei compagni e sono contento":