Italia, Bonucci: "Gigio deve crescere con serenità. Aiuterò i giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Milan e della Nazionale Leonardo Bonucci, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inghilterra, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma: "In questo momento deve solo pensare a crescere e non a sostituire Buffon. Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per loro che per tutti quanti".