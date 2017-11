Italia, Bonucci: "Mancare la qualificazione non è un'opzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Bonucci, difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Fifa.com: "Il play off contro la Svezia presenta due sfide molto difficili, contro una squadra molto forte, come hanno dimostrato nel girone battendo l'Olanda. Sarà dura, ma siamo l'Italia e saltare il Mondiale non è un'opzione. La Svezia? Hanno perso Ibrahimovic, ma sono molto compatti. Non si fermano mai e combattono su ogni pallone. Le nostre armi? Le stesse di sempre. Dobbiamo fare gruppo ed essere disposti al sacrificio l'uno con l'altro. La storia del calcio italiano dimostra che è così che abbiamo ottenuto i nostri successi. L'ultima volta che l'Italia ha vinto il Mondiale, c'era un sacco di caos fuori da Centro Tecnico ma l'intero paese ha seguito la squadra e abbiamo vinto il torneo. Anche se il calcio italiano non sta passando un grande periodo, siamo determinati a mettere fine a questo momento mostrando in campo contro la Svezia la nostra forza. La sconfitta contro la Spagna ci ha creato dei problemi. Pensavamo di poter fare meglio e questo ha minato la nostra sicurezza. Stiamo attraversando un periodo di rinnovamento e dobbiamo essere pazienti. Come membri anziani della squadra, dobbiamo motivare i più giovani a dare sempre il 100%. Le pressioni? Non dobbiamo creare altre pressioni a noi stessi. La situazione è questa, ma noi sappiamo che in momento difficili, come italiani riusciamo sempre a dare qualcosa in più, quel millimetro extra che ci porterà in Russia".