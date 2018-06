Italia, Bonucci: "Mondiale, che peccato non esserci. Vincerà l'Argentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Milan e della Nazionale italiana Leonardo Bonucci, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del prossimo Mondiale senza azzurri: "Dico che vincerà l’Argentina, ma le prime partite me le perderò perché sono in vacanza. Quando rientrerò in Italia mi metterò comunque in pari. Che peccato non esserci in Russia…".