Italia, Bonucci: "Non andare al Mondiale è stato catastrofico"

"Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l'entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l'importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista". Così Leonardo Bonucci, in un'intervista a Eleven Sports, poche ore dall' impegno degli azzurri a San Siro con il Portogallo, a un anno dall'esclusione dal Mondiale. "Come l'ho vissuta? Male, è un neo che non si cancellerà mai dalla carriera di un giocatore. Non andare al Mondiale per la nazionale italiana è veramente qualcosa di catastrofico, io l'ho vissuto in questa maniera"