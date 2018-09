La nuova Italia - Barella, la carica della Sardegna per l'Italia

Juve, il ritorno di Pogba in salita: oltre al Barcellona, c'è anche il Real

Polonia in vantaggio a Bologna: Zielinski firma l'1-0 con l'Italia

Torino, Mazzarri: "Tre buone gare finora, messe in difficoltà Roma e Inter"

Dalla Spagna: Milan e Roma sfidano il Real per Pedro Guilherme

Distanze fra reparti, nessuna idea di gioco. E zero occasioni

Fiore: "Balotelli titolare? Non se lo merita"

Di Chiara: "Mancini e Ancelotti simili. Poca scelta per il ct"

Italia, Bonucci: "Non possiamo permetterci passi falsi dopo questo pari"

Italia, Jorginho: "Siamo sulla strada giusta, non la mia miglior gara"

Italia, Mancini: "Deluso per la mancata vittoria"

Nel Portogallo non ci sarà Ronaldo. “A parte Cristiano che è un fenomeno, il Portogallo è una grande nazionale. Sono campioni d’Europa, dobbiamo portare massimo rispetto”.

Quando arriverà la vittoria che manca ormai da 11 mesi? “Speriamo già da lunedì. Comunque non possiamo permetterci passi falsi dopo questo pareggio”.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy