Italia, Bonucci sui social: "Sconfitta pesante, zero alibi"

Attraverso i propri social, il difensore del Milan Leonardo Bonucci ha commentato la sconfitta subita dall’Italia per mano della Spagna: “Una sconfitta pesante contro un avversario dalle qualità indiscutibili. Zero alibi comunque, per una prestazione che deve insegnarci tanto. Adesso non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo Mondiale. Contro Israele non potrò esserci ma sono certo che i miei compagni daranno il massimo”, ha concluso l'ex centrale della Juventus.