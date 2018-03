Italia, Bonucci: "Tornare allo Stadium emozionante. Gara particolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inghilterra il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci ha risposto anche a una domanda sulla sfida del prossimo weekend tra il Milan e la Juventus, quando per la prima volta tornerà da avversario allo Stadium: "Più emozionante quella sfida o domani a Wembley? La risposta è scontata. Ho passato 7 anni bellissimi alla Juve e ho vinto tanto. Non è una gara paragonabile alle altre, la mie esperienza in bianconero resterà sempre dentro di me, anche perché mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Le strade poi si sono divise ma sabato sarò contento di rivedere tanti amici ai quali ho voluto bene, sarà una giornata particolare sabato, così come anche domani".