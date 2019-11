Italia, Bonucci: "Torneremo tra le big, ci manca solo l'esperienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Italia-Armenia, il capitano azzurro Leonardo Bonucci ha parlato del momento vissuto dagli azzurri: “Torneremo fra le grandi di Europa quando dimostreremo di aver salito quel gradino per competere con chi, negli ultimi anni, ha fatto la differenza a livello mondiale. Con Spagna, Francia, Germania forse ci manca qualcosa, almeno per esperienza. Hanno tanti giocatori che stanno al top a livello europeo, non ci manca nulla se non l'esperienza".