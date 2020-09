Italia-Bosnia 1-1, le pagelle: gli azzurri ripartono piano, Barella e Dzeko sugli scudi

Italia-Bosnia 1-1 (67' Sensi; 58' Dzeko)

Donnarumma 6 - Incolpevole sul gol di Dzeko, non reattivissimo in uscita sul palo di Hodzic. In generale, non è mai chiamato agli straordinari.

Florenzi 5,5 - Ci si aspetta che sgroppi e attacchi, invece è più giudizioso, ma con qualche imprecisione, della controparte sulla fascia mancina. Un buon inserimento nel secondo tempo avrebbe meritato maggior fortuna.

Bonucci 6,5 - Il migliore in una difesa che, pur se mai messa sotto assedio, qualche scricchiolo lo ha comunque offerto.

Acerbi 5.5 - In campo per una svista sulla distinta. Perde il suo derby personale con Dzeko, dimenticato in occasione dell'1-0. Per il resto, non concede altre sbavature agli avanti bosniaci.

Biraghi 6 - Ha il merito di proporsi con costanza, soprattutto nel primo tempo. Niente di spettacolare, ma qualche buon cross. E dietro soffre comunque poco.

Pellegrini 5,5 - S'allarga spesso e volentieri, senza entrare più di tanto in partita. (Dall'86' Kean s.v.).

Sensi 7 - Torna a fare il regista, probabilmente a distanza di una stagione e mezza dall'ultima volta. E infatti la cosa migliore gli riesce quando trova lo spazio per inserirsi, siglando il gol che evita la mala parata.

Barella 6,5 - Al netto della marcatura del compagno, il migliore per distacco degli azzurri. Presente su ogni pallone, sbaglia poco e si prende anche responsabilità in fase di manovra. Mezzo voto in meno perché Sunjic gli svetta sopra, ma ha 10 centimetri abbondanti di vantaggio aereo.

Chiesa 5,5 - Parte bene, poi progressivamente si spegne. La posizione, non proprio ideale, non lo aiuta più di tanto. Qualche buona intuizione, a conti fatti non fa male. (Dal 70' Zaniolo 6 - Dà nuova vigoria all'attacco azzurro, senza entrare nelle dinamiche della gara).

Belotti 5 - Sarebbe il punto di riferimento per fare salire la squadra, esce dal campo con appena 14 tocchi del pallone all'attivo. Più un tiro telefonato dal limite dell'area e un giallo. (Dal 73' Immobile 5,5 - Non molto più servito del granata, non punge).

Insigne 6,5 - Il palo gli nega la gioia della rete. Seppure a corrente alternata, è il migliore dei tre attaccanti.

Mancini 6 - Alla fine, ne esce fuori con un pareggio che non sarà molto ma almeno non è una sconfitta. La sua Italia è un ricordo di dieci mesi fa, riprende i fili di un discorso non facile da portare avanti. Impatta sulle gambe imballate degli azzurri, prova a dare la scossa ma non gli riesce.

Sehic 6 - L'Italia calcia poche volte verso lo specchio della porta, nel primo tempo non si sporca praticamente mai i guanti. Reattivo su Florenzi, non può nulla sul gol di Sensi per via della deviazione di Sunjic.

Cipetic 6 - Meglio nel primo tempo che nella ripresa, soprattutto nella prima frazione di gara ha pochi problemi nel contenere Lorenzo Insigne. Quando il dieci azzurro comincia ad affondare il compito si fa più arduo.

Sunjic 6,5 - Aiutato dalla struttura fisica è praticamente imbattibile nel gioco aereo, sul primo piazzato della ripresa, è suo l'assist di testa per il gol di Edin Dzeko. Mezzo voto in meno per la sfortunata deviazione che porta al pari di Sensi.

Sanicanin 6,5 - Preferito a Bicakcic, scelta corretta da parte del commissario tecnico della Bosnia. Sfodera una buona prestazione, stringe bene le maglie con Sunjic e non concede spazi centralmente agli azzurri.

Kolasinac 6 - Uno dei calciatori con maggior esperienza internazionale della nazionale bosniaca, presidia bene la propria zona di campo e spesso riesce a vincere i duelli con Federico Chiesa. Accusa un pò di stanchezza nella seconda frazione. (Dal 84' Civic sv).

Cimirotic 5,5 - In fase difensiva il centrocampista bosniaco va in difficoltà, nella sua zona di campo si muove Nicolò Barella che non gli lascia un attimo di tregua. Sempre a rincorrere il centrocampista azzurro.

Hadziahmetovic 5,5 - Fa quasi tutto bene per quasi un'ora di gioco, ripiega e si schiera davanti alla coppia di centrali. Lascia troppo spazio a Sensi in occasione del pareggio dell'Italia.

Gojak 6 - In fase di possesso si schiera quasi in posizione di trequartista, completa la mediana a tre in ripiegamento. Una buona prestazione la sua e qualche buon piazzato alla ricerca di Dzeko.

Visca 6 - Va a corrente alternata ma quando ha spazio sa come rendersi pericoloso. Ha gamba e buona tecnica, qualche traversone abbastanza invitante partito dal suo destro. (Dal 86' Milosevic sv).

Dzeko 7 - In questa estate il suo nome è al centro di diverse voci di mercato, questa sera mette in mostra tutte le sue enormi doti. Spalle alla porta è praticamente perfetto, gioca quasi da regista avanzato mandando in porta i compagni di squadra. Quando ha l'occasione per colpire non si tira di certo indietro.

Hodzic 6,5 - Pronti, via è uno dei più attivi della Bosnia. Viene spesso cercato da Dzeko, si crea qualche spazio interessante. Proprio sull'assist del capitano va ad un passo dal gol, sfortunato per il palo colpito. (Dal 77' Besic sv).