© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia ribalta la sfida contro la Bosnia-Erzegovina con Marco Verratti a quattro minuti dalla fine. Azione partita sulla sinistra con Insigne che serve in area il centrocampista, bravo a prendere la mira e piazzare il pallone nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Terzo gol in azzurro per lui.