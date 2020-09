Italia-Bosnia, Acerbi titolare per... sbaglio! Errore nella distinta: doveva giocare Chiellini

Francesco Acerbi ha appena concluso, da titolare, il primo tempo di Italia-Bosnia (da poco concluso sul risultato di 0-0). Ma sarebbe dovuto toccare a Giorgio Chiellini, in panchina per un curioso errore: al momento di stilare la distinta, infatti, per errore è stato inserito il nome del centrale della Lazio, che sarebbe dovuto andare in panchina per poi giocare titolare contro l'Olanda, e non quello della Juventus. A quel punto, Mancini avrebbe potuto chiedere un cambio, ma soltanto dichiarando un infortunio di Acerbi, che però non si sarebbe poi potuto sedere in panchina.