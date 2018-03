Italia, Buffon brilla a 40 anni: il migliore con l'Argentina, ma non è immortale

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro l'Argentina, l'Italia non ha brillato tranne per qualche lampo di luce visto nella ripresa. Il migliore in campo infatti è stato Gigi Buffon, titolare nonostante le lacrime post Svezia e dopo quella mancata qualificazione al Mondiale che ha distrutto un intero movimento calcistico. La convocazione di Buffon ha fatto molto discutere ma Di Biagio più volte ha spiegato che il portiere della Juventus è stato chiamato per aiutare il gruppo e non per una passerella d'addio.

Contro l'Argentina alla fine Buffon è stato ancora una volta titolare compiendo parate importanti da alti voti in pagelle. Il migliore in campo dunque è stato proprio il giocatore di 40 anni, ovvero quello che a breve dovrebbe ritirarsi: non un buona notizia per tutto il calcio italiano che deve risorgere dalle ceneri di novembre. Buffon non è immortale, alla fine dovremo fare anche a meno di lui, una figura importantissima sia in campo che per tutto il gruppo azzurro ed è proprio di gente così che la Nazionale ha bisogno. Non abbiamo campioni come Messi e Cristiano Ronaldo, ma in questo momento servono calciatori di personalità, carattere e generosità: solo così potrà rinascere una nuova Italia.