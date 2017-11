Italia, Buffon: "Della Svezia non ho un buon ricordo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon, capitano della selezione azzurra, parla così in conferenza stampa da Solna: "La partita più importante che ho giocato contro di loro era quello dell'Europeo 2004, pur avendo pareggiato non ho un bel ricordo. Ogni tanto abbiamo anche perso, la prima volta che ho affrontato la Svezia, qui, ci abbiamo perso 1-0. Sono sempre squadre che vanno rispettate, non regalano nulla, sono solide. Hanno la giusta qualità, fanno sempre la loro partita. Questo significa che per batterle devi giocare un'ottima gara".