Italia, Buffon: "Normale che ci siano le critiche. Risponderemo sul campo"

Gianluigi Buffon, estremo difensore della nazionale italiana, è intervenuto prima del match contro Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Ecco le parole del numero uno ai microfoni di Sky Sport:

Quanto ti ha ferito il fatto che qualcuno abbia messo in dubbio la tua longevità?

"Credo sia normale, penso che negli ultimi sei o sette anni le prime critiche sono state queste quando le mie prestazioni scendevano di livello. Penso che sia normale, criticare fa il gioco delle parti. Le mie risposte le devo dare in campo".

Ben venga questa partita. Come pensate di reagire?

"Per tutti è una partita importante. Dobbiamo qualificarci per questi play off, poi vogliamo cancellare Madrid. Siamo una squadra ferita, che non ha fatto la prestazione che voleva. Dobbiamo dare segnali di continuità e di risveglio".

Cosa puoi dirci su questa squadra? Avete ricevuto troppe critiche?

"Sappiamo che quando le partite sono importanti e non vanno bene, soprattutto in nazionale c’è questa caccia alle streghe. Alcune volte può essere esagerato questo comportamento, ma per chi ha esperienza sa che non c’è nulla di nuovo. Dopo un 3-0 ci aspettavamo le critiche. Sapevamo che le dinamiche erano queste, dobbiamo dare le risposte sul campo".