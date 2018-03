Italia, Buffon: "Qui per coerenza con quello che ho sempre detto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato nel ritiro della nazionale italiana, Gianluigi Buffon ha dichiarato alla stampa: "Sono qua perchè sono una persona coerente con quello che ho sempre detto, con grande senso di responsabilità e queste due cose spiegano la mia presenza - riporta Rai Sport -. In un momento simile, visto e considerato che son sempre stato un elemento aggregante, vorrei che anche questa mia presenza fosse presa in questo modo e non in nessun altro perchè non è mia intenzione. I giovani cresceranno e son già cresciuti e da domani avranno tutto il loro posto a disposizione. Astori? Questo è un altro motivo per cui sono qua e ho ritenuto giusto presenziare e rispondere a questa convocazione".