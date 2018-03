Italia, caccia al ct. Fabbricini: "Al completo per l'impegno con la Francia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Fabbricini, commissario della FIGC, ha parlato ai microfoni della Rai pochi minuti prima di Inter-Fiorentina valida per l'atto conclusivo del Torneo di Viareggio: "Ieri a Wembley nella parte della finale della gara abbiamo reagito, credo sia stato importante per la formazione e per la crescita di questa Nazionale. Sono qui anche per una forma di rispetto nei confronti di questo torneo, si devono dare segnali forti, guardiamo ai giovani e questo è il miglior segnale per far vedere che ci siamo. Con Costacurta stiamo lavorando fortemente per completare l'organigramma e scegliere il ct. Abbiamo il 1° giugno un impegno con la Francia e per quella occasione vorremmo essere al completo".