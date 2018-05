Italia, Caldara: "Io come Scirea? Non scherziamo. Lui un mostro sacro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, il difensore della Juventus e della Nazionale, Mattia Caldara, ha risposto anche a una domanda sul paragone che viene fatto con Gaetano Scirea: "Lui è un mostro sacro. Spero di fare bene alla Juve e in Nazionale, sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto e voglio migliorarmi ancora tanto. Devo dimostrare ancora tanto e spero di farlo il prossimo anno. Ripeto, non posso paragonarmi a un mostro sacro come Scirea".